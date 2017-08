Brutálisan benyalt Orbánnak a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke

Forrás: KMS

A HMDK korábban a magyarigazolvány-iroda működtetésében volt a magyar kormány partnere, 2011 óta pedig az egyszerűsített honosítási eljárásban segíti a horvátországi magyarokat.- Megtiszteltetés és elismerés, hogy egy ilyen fontos feladattal Horvátországban a HMDK-t bízták meg, mi pedig kollégáimmal azóta is segítjük az itteni magyarságot az egyszerűsített honosításban. Az pedig csak megerősítése munkánknak, hogy az eszéki főkonzulátus újranyitása után továbbra is rendszeresek a fogadónapok székházunkban. Most pedig segíteni szeretnénk nemzettársainknak abban is, hogy a jövő évi magyarországi parlamenti választásokon élhessenek az anyaországunk által adott jogainkkal - fejtette ki Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, aki hozzátette azt is, hogy tudomása szerint jóval többen rendelkeznek magyar állampolgársággal, mint ahányan regisztráltak. Ezért tartották fontosnak elindítani a tájékoztató kampányt.Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező horvátországi magyar állampolgárok csak akkor élhetnek szavazati jogukkal, ha előzetesen kérték felvételüket a választási névjegyzékbe, illetve ha regisztráltak. Hozzátette: akik pedig már regisztráltak, azok esetében pedig fontos, hogy minden adatmódosulást is be kell vezetni, például költözés, házasságkötés esetén.- Ma olyan nemzeti kormánya van Magyarországnak, amely számos, a megmaradásunkat, fejlődésünket segítő programot, támogatást indított el, jelentős pénzeszközöket bocsátott a rendelkezésünkre, amiért hálásak vagyunk az Orbán Viktor által vezetett kabinetnek. Mindez a tusnádfürdői hivatalos és nem hivatalos találkozásokon is elhangzott, mi osztjuk a legnagyobb külhoni magyar szervezetek - RMDSZ, MKP, VMSZ, KMKSZ - álláspontját, hogy ezt a "mérkőzést" nemcsak szurkolva fogjuk végignézni, hanem aktív szereplői leszünk.Regisztrálunk és szavazatunkkal kinyilvánítjuk a magyarországi politikai helyzettel kapcsolatos véleményünket. Az a célunk, hogy ez a kormány folytathassa a munkáját, és ehhez szerény lehetőségeink szerint mi is hozzá szeretnénk járulni. Munkatársaink telefonon és személyesen is segítenek a jövő évi magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatos tájékoztatásban, a regisztrációban is segíteni tudnak- mondta Jankovics Róbert.