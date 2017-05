Brutálisat zuhant Orbán Viktor népszerűsége

Top 10

Forrás: Blikk

Orbán Viktor az elmúlt időszakban megpocakosodott és meg is őszült - kezdte Kiszelly Zoltán politológus. - Ezek a változások a személyiségén is megjelennek, ami nagyon fontos egy vezető kisugárzásánál.A hottestheadsofstate.com listájának készítői állítják: nem veszik figyelembe a rangsoroltak politikai szerepvállalását, csak a külcsín számít. - Viccesnek és szórakoztatónak szántuk a listát, valamint oktatni akartuk az embereket - fejtette ki Kate, a lista egyik létrehozója.A rangsort először 2009-ben állítottak fel, akkor az első Julija Timosenko korábbi ukrán miniszterelnök, az utolsó pedig Kim Dzsongun észak-koreai vezető lett. Utóbbi máig megőrizte sereghajtó szerepét.Orbán jelenlegi 78. helyezésével a 137. helyen álló Donald Trump amerikai elnököt is megelőzte, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ferenc pápa ellenben jóval szexibbnek bizonyult, mint a magyar miniszterelnök. Előbbi a 23., míg utóbbi az 54.Orbán kevesebb időt fordít a külsejére - kezdte Szabó Csillag, a Miss International Hungary 2016 győztese. - Az egészséges életmód kapcsán sem mutat jó példát: folyamatosan zsíros ételekről posztol a Facebookon. Ha más életvitelt folytatna, jót tenne neki! - mondta a szépség a Blikknek.1. Justin Trudeau (Kanada), 2. Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk (Bhután), 3. Enrique Pena Nieto (Mexikó), 4. Jovenel Moise (Haiti), 5. Kolinda Grabar-Kitarovic (Horvátország), 6. Edi Rama (Albánia), 7. Bjarni Benediktsson (Izland), 8. Alekszisz Ciprasz (Görögország), 9. Malcolm Turnbull (Ausztrália), 10. Patrice Talon (Benin)...78. Orbán Viktor (Magyarország)... 199. Kim Dzsongun (Észak-Korea)