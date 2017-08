Bugyiban csapott le a Kétfarkú Kutya Párt

Juhász Péter ezzel a lépéssel Orbánnak segít hatalmon maradni

Nem kér a Botka László által meghirdetett baloldali, patrióta értékközösségből az Együtt - az ellenzéki párt elnöke azt mondta, 2018-ban nem kívánnak az MSZP-vel közös listán indulni.

Juhász Péter továbbra is úgy gondolja, két baloldali, ellenzéki listára van szükség a 2010 előtti és utáni pártok számára. A politikus egyébként úgy látja, hogy a szocialisták az Együtt egészségügyi programját is felhasználják - szerinte az is ezt bizonyítja, hogy pártjuk elnökségi tagja, Komáromi Zoltán is részt vett Botka László szocialista minisztereln...