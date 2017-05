Burány nem állt szóba a kormánypárti tévékkel

Forrás: MTI

Burány Sándor, az MSZP frakcióvezető-helyettese vasárnapi sajtótájékoztatóján úgy értékelt: a 2018-ra javasolt büdzsé konzerválja azokat a társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyek az elmúlt hét évben az elviselhetetlenségig fokozódtak.Szerinte a kisvállalkozók és a kiskeresetűek túl vannak adóztatva és példátlanul magas adó terheli a minimálbért, amivel az Európai Unióban Magyarország listavezető. Közben a négymillió szegény és a több százezer kivándorló országa lettünk - fogalmazott Burány Sándor, aki szerint ezeket a folyamatokat erősíti tovább a jövő évi költségvetés.A politikus úgy vélte: az elmúlt hét évben olyan politikát folytatott a kormány és a Fidesz, amelyben a legjobban keresőket támogatta és a legrosszabbul keresőket büntette. A jövő évi költségvetést "átszövő" politika ráadásul Burány Sándor szerint nemcsak azoknak kedvez, akik a legjobban keresnek, hanem azoknak is, "akik közel vannak a tűzhöz, vezető fideszesek családtagjai, barátai, üzletfelei".A jövő évi büdzsé szerinte a korrupció költségvetése is, mert miközben a tervezetét benyújtotta a kormány,"a lopás változatlanul és zavartalanul folyik", a lopott pénzekből "lenyúlnak tévéket, rádiókat, kaszinókat, még szociális szövetkezeteket is, kisvasutat, bankot, tavat, ha kell, a Balaton-part nagy részét is".A sajtótájékoztatón az M1 és az Echo Tv kérdésére nem válaszolt Burány Sándor, a Hír Tv ugyanolyan tartalmú kérdésére - miszerint Botka László arról beszélt, hogy a 2010-es választási kudarc főszereplőinek háttérbe kell vonulniuk, és ő a 2010 előtti korszak emberének tartja-e magát - viszont igen. Azt mondta: 1994 óta országgyűlési képviselő és reméli, hogy a jövőben is az lesz.Arra a kérdésre, hogy eszerint nem vette magára a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének szavait, úgy fogalmazott: "nem, de kész vagyok elszámolni a saját lelkiismeretemmel, hogyha erre sor kerül". Azt is mondta, akkor érdemes erről eszmét cserélni, amikor kiderül, hogy kik tartoznak ebbe a kategóriába. Arra a felvetésre, hogy a jelöltek esetében lehetséges-e radikális változás, azt mondta: elképzelhető.A sajtóbojkottot, illetve a sajtószabadságot firtató kérdésekre Burány Sándor azt mondta: ismert az a lista, hogy mely médiumoknak nem válaszolnak, nem a kérdés tartalma miatt, hanem a kérdés mögött álló médium miatt.Úgy fogalmazott: az MSZP nem akar úgy tenni, mintha Magyarországon normális médiaviszonyok lennének, akkor ugyanis az állami hirdetésekhez, a közpénzekhez a médiumok egyenlő módon, de legalábbis a nézettségi, a hallgatottsági, olvasottsági adatoknak megfelelően jutnának hozzá, valamennyi médium kötelességének tartaná a tényfeltárást és a kritikus hozzáállást.Szerinte ez ma nem mondható el Magyarországon, helyette létezik egy propagandagépezet és az általuk bojkottált médiumok ezekhez tartoznak. Hozzátette, Magyarországon nem beszélhetünk sajtószabadságról, csak abban az értelemben, hogy kérdezni bármit lehet.