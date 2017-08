Burkinit viselő nőt aláztak meg

Forrás: Magyar Nemzet

Megalázó helyzetbe hoztak egy nőt Marseille-ben, mert burkinit viselt egy fürdőhelyen - írja a The Independent nyomán a Magyar Nemzet . A cikkben csak Fadilaként említett nő azt mesélte, amikor a testét és a fejét is fedő fürdőruhában bement a medencébe, az intézmény egyik alkalmazottja felszólította a többi fürdőzőt, hogy jöjjenek ki a vízből. A tulajdonos nem sokkal később odament a parton Fadila férjéhez, neki szólt, hogy hívja ki a feleségét a medencéből.Miután ez megtörtént, a tulajdonos közölte a döbbent házaspárral, hogy most kénytelen lesz leereszteni a vizet, majd kifertőtleníteni a medencét, amit így két napig nem lehet használni. A tulajdonos ezért azt mondta nekik, 490 eurót kell fizetniük. Ők ugyan ezt megtagadták volna, de az intézmény vezetése így is levonta az összeget a számlájukról.Fadila jelentette az esetet egy iszlamofóbia ellen küzdő francia civil szervezetnek. Mint mondta nekik, nagyon megalázónak érezte az egész eljárást, és sokkolta, hogy ilyen ellenségesen viselkednek vele szemben csak azért, mert burkinit viselt, ráadásul a többi vendégnek semmi baja nem volt az általa viselt ruhadarabbal.A burkini viselése több okból is kavar vitákat Európa nyugati felén, főként Franciaországban. Egyesek a terrortámadások árnyékában ijesztőnek tartják a viseletet, ezért korlátoznák. A medencés eset viszont azt mutatja, hogy nem világos az sem, hogy az egész testet elfedő ruházat a medencékben jelent-e közegészségügyi kockázatot akkor, amikor a fürdővendégek többsége az Európában megszokott, testük nagy részét fedetlenül hagyó fürdőruhát visel