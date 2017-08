Churchillhez hasonlítják Orbán Viktort

Forrás: Hír TV

Magyarország példáját követheti az Egyesült Államok politikája a The American Prospect című liberális negyedéves politikai szaklap szerint - számolt be a Hír TV A cikk azt állítja, Orbán Viktor folyamatosan kihívások elé állítja a pluralista vívmányokat, a sajtót, az igazságszolgáltatást, a jogállamiságot és a kisebbségi jogokat, valamint bevezette az úgynevezett illiberális kormányzás fogalmát.A lap szerint amellett, hogy ezt a kommunikációt vette át Lengyelország, valamint a francia, a holland és az osztrák radikális jobboldal is, idéz egy republikánus képviselőt, aki szerint az utókor Winston Churchillhez fogja majd hasonlítani Orbánt.