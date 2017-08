Cigány pedagógusok készítenek fel a pótvizsgára

Forrás: baon.hu

Kiskunhalason az elmúlt két évben jelentősen csökkent a roma gyerekek igazolatlan távollétének száma az oktatási intézményekben, s észrevehető javulás mutatkozott az oktatási-nevelési lemorzsolódás terén is - írja a baon.hu . A program lényege, hogy minden oktatási intézményben minimum egy roma pedagógust alkalmaztak, illetve bevezették az utcabizalmi hálózatot, amely jelentős segítséget nyújt a családoknak és az intézményeknek egyaránt abban, hogy a gyerekek mindennap iskolába menjenek.A program kiterjed a nyári szünidőre is, és az elégtelennel záró gyerekeket segítik a pótvizsgára való felkészülésben. Már az első év komoly eredményeket hozott, a korábbi közel nyolcvan diák helyett alig több mint húsz cigány gyermeknek kellett évet ismételnie.- Idén is segíti a pótvizsgára készülőket a három önkéntes, roma származású pedagógus: Köves Ágnes, Bakóczai Ildikó és Mészáros Andrea. Legtöbben matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból kényszerülnek pótvizsgára. A gyerekeket tantárgyanként és koruknak megfelelően több csoportra osztottuk és úgy készülnek. Idén azonban már nemcsak roma származású, hanem magyar családok is éltek a lehetőséggel. Tavaly a 26 pótvizsgázó közül 24 fő sikeresen átment - mondta el a Bács-Kiskun megyei hírportálnak Szűcs Csaba alpolgármester, aki szerint ez a felkészítő pedagógusoknak is elismerés.