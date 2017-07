Cigány robbanástól tart Cserdi polgármestere

Forrás: atv.hu

A Baranya megyei településen a munkanélküliség és bűnözés ellen is sikerrel küzdő Bogdán László nemrégiben az ENSZ New York-i székházában felszólalt a cigány nők hátrányos helyzete miatt, illetve azért, ahogy a "cigány macsóférfi-kultúrában" a nőket kezelik."A cigány nők nem fognak jogvédő szervezeteket alakítani, vagy elmenni a rendőrségre bejelenteni, hogy a férjük péppé verte vagy megerőszakolta őket" - indokolta kiállását Bogdán László, majd hozzátette: "az nem kultúra, hogy harminc évesen nagymama legyél, vagy tizennégy évesen a harmadik gyereket várd. Ez őrültség, amit mi, cigány férfiak máig elvárunk a nőktől".Bár liberális oldalról rasszistának bélyegezték, és a romák között is szerzett ellenségeket, a polgármester szerint érdemes "beleállni az iszapba". "Érdekel az valakit, hogy negyven nőtől kaptam levelet, hogy a férje szebben beszél vele, amióta bent voltam a balassagyarmati börtönben, és beszéltem vele? Nem azt mondja, amikor hazamegy, hogy nyakon szúrlak" - jegyezte meg.A téma kapcsán a lap megszólaltatta dr. Orsós Zsuzsa egészségügyi prevencióval foglalkozó biológust, rákkutatót is. A roma tudós rendkívül fontosnak tartom a szexuális felvilágosítást, hogy megelőzzék a nem kívánt terhességeket és a korai házasságokat."Hogy ne gyerekek vállaljanak gyereket, hanem inkább a tanulást tegyék az első helyre. Ha egy roma lány tanul, az a férfiakból is tiszteletet tud kiváltani: ha emberileg megmarad olyannak, amilyen volt, akkor a többiek büszkék rá, hogy közülük való.Igen, ez lehet példaértékű, ami reményt ad a többieknek, és pozitívan hat az emberi kapcsolatokra is. Az iskolázatlanságból fakadó kiszolgáltatottság ugyanis meghatározza, determinálja az asszonyok sorsát" - fogalmazott.Bogdán László hozzátette: a magyar társadalomban nincs "fogadókészség" a romákra. "Leginkább arra vágyik mindenki, hogy bárcsak eltűnnénk innen. Problémának számítunk, nem feladatnak.Pedig ha nem számolnak velünk természetes módon, akkor előbb-utóbb olyan sokan leszünk, hogy robbanás lesz - ezt hívom én cigány-plutóniumnak.20 éve erről beszélek, hogy meg kell tanulnunk egymással szót érteni, és ebben mindenkinek megvan az egyéni felelőssége" - mondta a roma polgármester.