Cigány tartomány Magyarországon?

Szerző: Herczeg Ármin

A néppárt elnöke Kamarás István azt szeretné, hogy Borsodban, Szabolcsban, Nógrádban és Hevesben önálló cigány autonóm tartomány jöjjön létre.Mielőtt végig gondolnánk, hogy miről is beszél ez az ember, néhány gondolat a pártjáról. Ha nem hallottak még róluk soha, akkor ne keseredjenek el. Még önálló weblapjuk sincs. Legalábbis én nem találtam.Facebook oldaluk van, 1948 követővel. Csak összehasonlításként: Kasza Tibinek egymillió követője van. Jelentéktelen pártnak tűnik tehát az Opre Roma, de mégse intézzük el egy legyintéssel elnökük kezdeményezését, mert nagyon súlyos kérdésről van szó.Az autonóm tartományok tulajdonképpen országok egy adott országon belül. A hatalom gyakorlása részben, vagy egészben az ő kezükben van, hiszen azt átadta nekik az anyaország. Vagyis az Opre Roma szeretne egy kis roma álllamot. Nyilván azért Borsodban, Hevesben, Nógrádban és Szabolcsban, mert ezeken a területeken él a legtöbb roma nálunk arányaiban.S, hogy miért akarják ezt? Jöjjön egy részlet a kiáltványukból: "Elég volt! Eddig vártunk! A türelmünk elfogyott! A kormány és az aktuális politikai kör évek óta siketnek, némának, vaknak és mozgásképtelennek tetteti magát! Javaslatainkra, felvetéseinkre, kéréseinkre, kérdéseinkre, kritikáinkra nem reagálnak, nem válaszolnak, vagy indoklás nélkül elutasítanak, támadnak bennünket! Együttműködést, párbeszédet kínáltunk mindenkinek aki nyitott a cigányság, a vidéki ember, a kiszolgáltatott ember megsegítésére!Sajnos azonban rendre passzivitással vagy indok nélküli elutasítással találkoztunk! Ha a mindenkori politikai, hatalmi, gazdasági elit nem hajlandó meghallani az emberek jajkiáltását, a mi jajkiáltásunkat, a cigányság jajkiáltását, a vidék jajkiáltását, akkor nekünk ettől kezdve nem lehetőség hanem kötelezettség a segítségért kiáltó emberek meghallgatása, megvédése, érdekeik védelme!"Vagyis azért akarják átvenni a hatalmat, hogy segítsenek saját magukon. Ha már a politika nem teszi meg. Ez egyébként nehezen vitatható. A hazai cigányság helyzete ugyanis kétségkívül kilátástalan. Az okok feltárása nem feladata ennek a cikknek, de nyilván benne van a politikusaink tehetetlensége, és korrupciógyanús ügyeinek sokasága is. Gondoljunk csak Farkas Flórián elsikált ügyeire.Az mondjuk nehezen érthető, hogy miért csak négy megye cigányain akarnak segíteni? Jász-Nagykunban nem élnek romák? Békésben nem élnek romák? Mi lesz egy roma tartományban az ott élő nem roma emberekkel? Mi lesz az egri várral? Honnan akarnak pénzt szerezni a tartomány működéséhez? Milyen módon képzelik el a képviseleti demokráciát?Ezernyi kérdést vet fel a már az ötlet is. Arról nem is beszélve, hogy etnikai alapon tartományt szervezni eléggé kirekesztőnek tűnik...