Csak a kétségek vannak...

1. ,,Balogh Zsolt IV. r. vádlott nyomozati vallomásai között számos eltérés volt ezen tényállási pont kapcsán"

2. ,,nyomozati vallomásai között voltak lényeges ellentmondások is."

3. ,,Míg nyomozati vallomásaiban tett egyes állításai nem igazolódtak"

4. ,,a nyomozás során tett egyes állításait más bizonyítékok cáfolták".

5. ,,nyomozati vallomása nem is állt összhangban egymással".

Szerző: Konczik Márton

Merthogy ugye a legszimbolikusabb vádpontokban, a nokiás vesztegetés történetben, illetve a maffiavádban, vagyis a bűnszervezetben azért már az első fok is helyre rakta a dolgokat. Hozzájuk képest "outsider" vádpontban ítélték el Hagyót. Azon nyomozati vallomások alapján, amelyet a többi vádpontban nem fogadott el a bíróság, ezesetben helyt adott nekik. Minden bocsánatkérés ellenére..Nézzük részleteiben:A szentendrei HÉV utastájékoztató rendszerének korszerűsítését végző C.C. Soft Kft. vádpont esetében azonban a bíróság Hagyót elmarasztalta, mert "hivatali befolyásával visszaélt, és elkövette a hűtlen kezelés bűntettét, mint felbujtó". A főpolgármester-helyettes az ítélet szerint arra utasította a nokiás meséből ismerté vált Balogh Zsoltot, hogy az utastájékoztató rendszer végleges üzembe helyezése előtt fizesse ki a munka ellenértékét."A bíróság az értékelő, mérlegelő tevékenysége során kiemelt jelentőséget tulajdonított az objektív bizonyítéknak tekinthető okirati bizonyítékoknak" - hangzott el a vádpont értékelésekor. Ebből arra következtetne a laikus, hogy Hagyó utasításba adta Baloghnak, azt aláírta, láttamozta, a bíróság meg ez alapján elítélte a volt politikust.Csakhogy ha az okirati bizonyítékok kapcsán vizsgáljuk az ügyet, egyvalami leszögezhető: egyetlenegy irat sem tartalmaz olyan adatot, amely a Hagyó Miklós terhére rótt elkövetési magatartást bármilyen módon is alátámasztaná, sőt még olyat sem, amelyben Hagyóra nézve bármiféle utalás lenne.Mi maradt a bíróság kezében? Könnyű a válasz: Balogh Zsolt nyomozati vallomásai - merthogy a bírósági tárgyaláson elnézést kért többszörösen azoktól, akiket megvádolt rendőrségi vallomásaiban. Csak azok maradtak tehát.De itt sem teljesen tiszta a kép, sőt! Maga a bíróság emeli ki hogy: (idézzük pontonként)De mégis, mit mondott annak idején egy esetleges letartóztatással fenyegettet Balogh?A C. C. Soft vád kapcsán Balogh a rendőrök előtt három embert vádol meg súlyosan: Hagyó Miklóst, Egervári Ajtonyt és Horváth Évát, Hagyó volt sajtósát.Ami a vicces a nyomozati munkában, hogy ebből a három emberből csak Hagyót gyanúsítják, majd vádolják meg az ügyben. A volt sajtóst csak nyilatkoztatják a nyomozás során. A kft. ügyvezetőjét, Egervári Ajtonyt pedig soha meg nem hallgatták meg a rendőrök. Hogy miért nem, örök talány marad, talán túl gyorsan tisztázhatta volna magát, ezáltal a jól hangzó vádak is gyorsan elillanhatnak.Nem voltak kíváncsiak rá sem a rendőrök, sem az ügyészek, annak ellenére, hogy önként jelentkezett a hatóságoknál vallomástételre. Önként! Míg a Hagyó a börtön és a börtönkórház között ingadozik 9 hónapig, az eljáró hatóságok azt az alapvető lépést nem tették meg, hogy Egervárit egyáltalán meghallgassák.Mindezek ellenére a Kecskeméti Törvényszék elítélte, nemcsak Hagyót ebben a vádpontban, de Balogh Zsoltot is.A kérdés az, hogy a másodfokú Szegedi Ítélőtábla mit vesz ezek után figyelembe. Azt nem nagy bátorság kimondani, hogy kétséget kizáróan nem bizonyosodott be még első fokon sem, hogy itt történt-e bármilyen bűncselekmény.Más bizonyíték nincs, csak Balogh szavai a 2010-es kampányhajrából...