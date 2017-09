Csak a szokásos hír: újra drágult a vizes vb

Forrás: mfor.hu

Most további drágulást jegyző hirdetmény jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben - írja az mfor.hu Ennek nyomán a nyertes vállalkozó, a Penta Industry még 83 millió forinttal többet számlázhat ki a megrendelőnek, a Bp2017 Kft.-nek, így a szinkronúszás és felkészülési létesítmények összesen nettó 5,3 milliárd forintba kerültek.A módosításra most is előre nem látható okok miatt volt szükség a hirdetmény szerint. Részben a tartalékkereten felül további pótmunkákat rendeltek meg, részben pedig "előre nem látható próbaüzem előírás miatt maga után vonja az alapszerződés módosításának szükségességét" - olvasható a módosítás indoklásában.A Ramor Frigyes többségi tulajdonában lévő Penta Industry a szinkronúszás és felkészülési létesítményei mellett a Bibó Kollégium felújításán is dolgozott a vizes vb-vel összefüggésben, igaz, az a projekt még a világverseny végére sem készült el. Egyekeb mellett ők építik a kisvárdai stadiont, a mezőkövesdi sportszállót és a ksvárdai fedett sportcsarnok előkészítő munkáit is a Penta Industry láthatja el.