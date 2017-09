Csak egy erős, egységet mutató ellenzék adhat reményt az országnak

közeleg nemzeti ünnepünk

Kisajátítani a nemzet fogalmát és felkorbácsolni az indulatokat.

mivel más mondanivalójuk nincs.

ha nem leplezzük le közösen ezt az álnok propagandát.

a magyarság határon belül és kívül való megosztására törekvő kormánypárttal szemben ezen a nemzeti ünnepen csak egy erős, egységet mutató demokratikus ellenzék adhat hitet és reményt az országnak, hogy a dolgok mehetnek majd a jövőben másképpen is, van és lesz, mert lennie kell egy másik Magyarországnak, ahol magyar magyarnak nem "farkasa" ahol az állampolgárok nem oszthatók jókra és rosszakra.

Ezen a napon az ellenzék nem hozhatja eddigi formáját

Itt és most nem elsősorban az ellenzéki választási együttműködés a kérdés, bár a választok vigyázó szemeiket az ellenzék partjain tartják, figyelnek mit üzenünk, így mindannyian.

mert az nem politikai hiba, hanem történelmi bűn.

56 hősei sokfélék és sok korosztályba tartozóak voltak, de együtt csodát vittek végbe, még ha az rövid ideig is tartott. Azt hiszem az ő üzenetük világos.

Szerző: Molnár Zsolt

Az egyik talán kevésbé fontos, hogy este kedvenc csapatom a hatalom kegyeltjével, a Videotonnal játszik Felcsúton, a Pancho arénában (már az is abszurd, hogy bár Puskás Öcsi kizárólag a Honvédhoz kötődött itthon, mégis Felcsúton politikai okokból csapatot és stadiont neveznek el róla, de ugye ilyen időket élünk...)Remélem, odáig nem jutunk el, hogy a mai hatalom megállapítsa, tulajdonképpen Székesfehérváron játszott és Felcsúton született, vagy fordítva.Ami viszont fontosabb: egy hónap múlva október 23-át írunk,. Ugye ismerjük a mai hatalom forgatókönyvét?Jól jöhet nekik ez fél évvel a választások előtt,Merthogy a kormány és "szellemi holdudvara" nem néz szembe azzal a történelmi ténnyel, hogy 56 hősei a" pesti srácok" nem a Horthy rendszer restaurációjára készültek, hanem egy szabad ország megteremtéséért szálltak szembe az elnyomó hatalommal.Sajnos az érzelmileg, földrajzilag, kulturálisan is megosztott országunkban ez a feszültségkeltő és ellenségképet kereső politika akár még sikeres is lehet,Most jön tulajdonképpen a lényeg:, nem lehet hat ellenzéki színpad és hat különböző időpont, nem lehet Budapest a megosztottság szimbóluma, nem lehet hogy mindenki más helyszínen találja meg 56 aktuális üzenetét. Ha ezt látnák 56 mártírjai, hogy hol tart most az ország...Ne okozzunk csalódást, ne vegyük el a reményt,