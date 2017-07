Csak kérni kell! Több tízezer forint az iskoláztatási támogatás

Forrás: Pénzcentrum/Sztárklikk

Az nem kérdés, hogy anyagilag milyen megterhelő egy családnak az iskolakezdés. Rengeteg tanszert, ruhát kell vásárolni és akkor a könyvekre még nem is gondoltunk.Bár nem kötelező, de az iskolakezdés közeledtével a munkáltatóknak lehetősége van a dolgozó szülőket utalvány formájában támogatni egy általuk megszabott összeggel.Fontos változásnak számít idén, hogy eltörölték a hagyományos iskolakezdési támogatás felső összeghatárát, bár várhatóan az eddigi 30 ezer forint körüli maximális összegnél nem nagyon fognak többet adni a munkáltatók.Jó hír azonban, hogy az adóterhek változása miatt a hagyományos iskolakezdési támogatási utalványok helyett, akár egy szélesebb körben is felhasználható utalványt kaphatunk a munkáltatónktól.Az idei évben az adóterhek változása miatt a munkáltatónak érdemes átgondolnia, hogy a klasszikus iskolakezdési támogatást, vagy esetleg egy szélesebb körben felhasználható ajándékutalványt ad a dolgozóinak.Azt, hogy végül milyen utalványt és mekkora összegben kaphatunk iskolakezdési támogatásként, azt a munkáltatónk dönti el.A hagyományos iskolakezdési támogatásnak az összeghatár eltörlésén kívül a szabályai nem változtak. Tehát idén is az kérheti ezt a támogatást, akinek a gyermeke közoktatásban tanul, vagyis általános iskolába esetleg középiskolába jár.Ezen felül pedig fontos, hogy családi pótlékra legyünk jogosultak és egy háztartásban éljünk a gyermekkel, akinek a támogatását kérjük.Ha ezeknek a feltételeknek eleget teszünk, akkor akár mind két szülő (estenként nem vérszerinti is) kérheti munkáltatójától az iskolakezdési támogatást.A támogatás igényléséhez egyetlen nyilatkozat kitöltésre van szükség, amit a munkáltatóhoz kell eljuttatni, ez alapján pedig az adóhatóság ellenőrizheti jogosultságunkat.Fontos tudni, hogy a támogatást utalvány formájában kapjuk meg, ami lehet papíralapú vagy elektronikus utalvány is. A boltban pedig fizetésnél tudjuk felhasználni. Nem minden üzletben kötelesek elfogadni az utalványt, ez attól függ, hogy az utalvány kibocsátója milyen bolttal szerződött.A törvény szerint az igénylésünket legfeljebb 60 nappal a tanév első napja előtt lehet benyújtani és a kapott utalványokat az adott naptári év utolsó napjáig használhatjuk fel.