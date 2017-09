Csalók éltek vissza a paksi atomerőmű nevével

Idiotizmus, vagy sikeres kormánypropaganda?

Olvasom, hogy ma kezdik meg üdülésüket azok a menekültek, akiknek a Migration Aid nevű szervezett hozott össze pár napos pihenést Esztergályhorvátiban.

Engedelmükkel most nem azokat fogom minősíteni, akik szerint a mocsok migránsok, mi az anyjukat akarnak pihenni. De nem is azokat, akik szerint szegényeknek ez a lehetőség igenis jár. Ezt a szócsatát a két oldal már levívta. Engem most az érdekel, ahogyan a faluban fogadták a hírt.Esztergályhorvátiról (én vétkem, én igen nagy vétkem) soha éle...