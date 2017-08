Csányi megveszi fél Horvátországot

Most pályázzon mosógépért, hűtőért

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az újság arról cikkezett, hogy Csányi Sándor és Anton Ramljak kormánybiztos a napokban találkozott Zágrábban. A magyar üzletember vásárlási szándékát a horvát konszern új vezetésének egyik tagja erősítette meg a lapnak.A Jutarnji List hosszasan ír Csányi Sándor Magyarországi érdekeltségeiről és befolyásáról. Megemlíti, hogy a magyar milliárdos a OTP bank elnöke és állítólag legnagyobb részvényese, valamint hogy a pénzintézet a horvát piacon is jelen van.Hozzáteszi, hogy Csányi Sándornak a Mol Nyrt.-ben is érdekeltsége van, majd az Agrokor tulajdonosa, Ivica Todoric és a magyar üzletember barátságáról tesz említést, amelyet a lap szerint közös vadászatok mélyítettek el.Az újság jelezte, amennyiben Csányi Sándornak sikerül megvásárolnia a Bellye mezőgazdasági vállalatot - amely 20 ezer hektár mezőgazdasági földterülettel rendelkezik -, az Európai Unió (EU) legnagyobb mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületének tulajdonosává válik, mert Magyarországon jelenleg 35 ezer hektár szántóföldet birtokol."Más szavakkal, amennyiben az Agrokor válságmenedzsmentje eladja a Bellyét, Csányi tesz először ajánlatot" - írta a lap, majd hozzátette, a találkozón egyéb üzleti együttműködésről is szó esett az Agrokor és Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó vállatok között.A lap szerint érdekes lesz követni, politikailag mennyire lesz elfogadható a horvát kormány számára Csányi Sándor befektetési szándéka. Mindazonáltal hozzátették, hogy a Société Générale csoport horvátországi leánybankjának, a Splitska Banka-nak a megvásárlása nem ütközött akadályba.