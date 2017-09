Csányi: soha egy fillér osztalékot ki nem vettem

Kósa Lajos is retteg az utcai erőszaktól

Aki sokallja a beruházási támogatást, az mondhatná úgy is, hogy én vagyok az, aki az elmúlt húsz évben a legtöbbet invesztálta a mezőgazdaságba. És hát a támogatások jó esetben 30-40%-osak voltak ebben az ágazatban. Tehát azt kell tudni, tehát azt a 70% pénzt én tettem bele. Tehát lehet úgy fogalmazni, hogy én kaptam a legtöbb beruházási támogatást, vagy lehet úgy is, hogy én invesztáltam a legtöbbet a cégeimbe. És ami még jellemző, én '97-ben kezdtem mezőgazdasággal foglalkozni, és azóta csak befektetek. Soha egy fillér osztalékot ki nem vettem, és ez a tervem a jövőben is"

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Csányi Sándor szerint ha rá szabták volna a támogatásokat, akkor 1800 hektár feletti területeire is jutna, amelyre eleve nem jár. A Forbes Magazin szerint Csányi agrárbirodalma vezeti a 25 legnagyobb családi vállalkozás listáját.- közölte Csányi.