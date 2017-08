Csatorna biznisz a Tápióságban - avagy pénzlehúzás, teljesítés nélkül?

Szerző: Lang Alex

Története ott kezdődik, hogy hátat fordított 2007-ben Budapestnek és vidékre költözött, egészen pontosan Szentmártonkátára. A vidéki élet szép és kellemes is tud lenni, főleg akkor, ha az ember tudja élvezni a civilizációs vívmányokat, például egy működő csatornahálózatot. 2008-ban úgy tűnt, hogy Szentmártonkáta is egy ilyen hely lesz, aztán valahogy még sem, legalábbis Gy. Tímea kimaradt belőle.2008-ban indult el a Tápió menti gigaberuházás, ami csatornahálózat és szennyvíztisztító telepek megépítéséről szólt, és amit a szoci kormány kiemelt beruházásnak is nyilvánított. A lakosok többsége megkötötte a Fundamenta Lakáskasszával a szerződést, ami 265.000 Ft-ról szólt, 9 éven át tartó havi 1960 Ft-os törlesztéssel.Természetesen nevet is kellett adni a gyereknek, így megalakult a Tápiómenti Csatornamű vízgazdálkodási társulása és a törlesztő részlet egyből 200 forinttal megemelkedett.Miért? Mert Magyarországon fel sem tűnik egy 200 forinttal megemelkedő törlesztő részlet, pedig ha utánaszámolunk körülbelül 30 000 háztartást számolva az érintett 20 településen, akkor az már szép összeg.Ezzel az "aprópénzzel" máris 72 000 000 forinttal lett beljebb éves szinten a Tápiómenti Csatornamű vízgazdálkodási társulása, ami a projekt 9 éves időtartamára átszámítva 648 000 000 millió forint!Persze azért volt, akinek feltűnt a 200 forint apró, de azzal a magyarázattal ütötték el, hogy ez kell az irodák, alkalmazottak fenntartásához, van is egy iroda Nagykátán...Természetesen ez a történet sem lenne teljes Mészáros Lőrinc nélkül. Orbán Viktor jó barátjának cége, a Mészáros&Mészáros Kft. áll ugyanis a beruházás mögött. A csatornaszereléshez pedig nem más szállította a betonelemeket, mint Orbán Viktor apjának cége, persze uniós finanszírozásból.Visszatérve főhősnőnkre Gy. Tímeára, aki ritka türelmes ember, az ő kálváriája úgy kezdődött, hogy mint törvénytisztelő és szabálykövető állampolgár fizette 9 éven keresztül a havi 2 160,- forintos törlesztő részletet, majd örömmel vette, hogy abban az utcában is elkezdődnek a csatornázási munkálatok, ahol ő él, mert Magyarország erősödik, aztán valahogy mégsem.Gy. Tímea kimaradt az un. házi bekötésből, hogy miért, maga sem tudja.Pedig megpróbált minden illetékest személyesen, írásban és telefonon is utolérni, de a mai napig nem kapott választ. Sejtése azért van.Valószínűleg az lehet a gond, hogy egy körülbelül 40 méter hosszú árkot kellene ásni a szennyvízelvezető csőnek, amit ugye magyar munkás már nem ás ki, ehhez munkagép kellene, amit meg az éppen aktuális alvállalkozó túl költségesnek ítél meg, ezért hagyja, vagyis elfelejti.Gy. Tímea egyszerűen nem tud kihez fordulni, úgy érzi mindent és mindenkit végigjárt, ezért is kereste meg szerkesztőségünket.Mivel szerettem volna megismerni a másik fél érveit, mondanivalóját is, ezért a mai napon folyamatosan hívogattam a Szentmártonkátai polgármesteri hivatalt, illetve a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatát, de senki nem vette fel a telefonokat, illetve az egyetlen mobil elérhetőség, az vagy ki volt kapcsolva, vagy pedig szintén nem vették fel.Remélem cikkünkre valamilyen válasz, reakció érkezik, mert szeretnénk olvasónknak segíteni!