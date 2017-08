Csenyéte, az út vége, az út kezdete (3. rész)

Szerző: Lang Alex

Tápióbicske község Pest megyében, Pánd és Nagykáta között, a wikipédia szerint itt zajlott le az 1848-49 szabadságharc egyik győztes ütközete, egyébként pedig a bronzkortól lakott település. Tipikusan egy olyan hely, amire azt mondják, hogy itt a fű sem nő....vagy mégis!Amiről írni fogok, az egy 4 éve működő, fantasztikus kezdeményezés, amit egy házaspár indított el, Peczek Mária és Oláh Endre, aki úgy gondolták, hogy lehet a rendszerrel szemben menni, sőt kell is, ha az embereknek segítségre van szüksége.Természetesen, ehhez kellett a Tápióbicskei Önkormányzat is, és azok a támogatók, adományozók, akik beálltak a házaspár ötlete mögé és segítenek a kivitelezésben.Oláh Endréék nem kevesebbet vállaltak be, mint személyes példamutatással lebontani a cigánysággal szemben fennálló évszázados előítéleteket és segíteni azoknak, akik maguk is akarják a változást.Létrehoztak egy foglalkoztató házat, ahol az iskolai időszak alatt, alsóosztályos gyerekeknek felzárkóztató oktatás folyik, természetesen szakképzett pedagógussal, pszichológussal, összedolgozva a település iskolájával.Itt a gyerekek játékos formában sajátítják el azt a tudást, amire szükségük van, és így egy stabil, megszerzett tudással léphetnek a felső tagozatba. A rendszer érdekessége az, hogy nem büntetéssel, szankciókkal, nevelnek, hanem szeretettel és elismeréssel.A Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezen felül igyekszik támogatni a környékbeli szegény családokat is, ehhez pedig egyetlen feltételt szabnak, hogy a támogatott család maga is tegyen azért, hogy előrébb tudjon lépni. Tevékenységük nem egyszerű adományozásban merül ki, hanem, folyamatos kapcsolattartás és után követés, hogy ellenőrizni tudják a fejlődést. Rendszerük az átláthatóságra épül, rendszeresen közös rendezvényeket tartanak, ahol az adományozók találkozhatnak azokkal, akiket támogatnak. Eredményeik nyilvánosak, ellenőrizhetők, így tudnak hitelesen adományt gyűjteni és támogatókat találni.Ezen felül folyamatosan keresik, kutatják az országban, de az országhatáron is túl, azokat a településeket, családokat, akiknek sorsán célzott támogatással tudnak változtatni. Erről szólt a Csenyétei adományozás is, amiről az előző két írásomban beszámoltam.Fantasztikus házaspárt ismertem meg Peczek Mária és Oláh Endre személyében, akik a személyes példamutatást tartják a legfontosabbnak. Számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy semmilyen javadalmazást nem kapnak ezért a sokszor emberfeletti munkáért, hanem teszik ezt munka mellett, elhivatottságból. Volt szerencsém az otthonukban is járni, megismerni a gyermekeiket és állíthatom, hogy sok ilyen család kellene az országba, akik ennyire tisztán és nemesen gondolkoznak, cselekszenek.Köszönöm, hogy írhattam róluk!