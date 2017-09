Csepreghy: sikerült eloszlatni a "baloldali ködöt"

Több száz áldozat! Brutális erejű földrengés volt Mexikóban

Nagy erejű földrengés rázta meg kedden Mexikó középső részét. A helyi idő szerint kora délután bekövetkezett, 7,1-es erősségű földmozgás épületek tucatjait döntötte romba a sokmilliós mexikói fővárosban. A mexikói Milenio tévé legutóbbi híradásában már 204 halálos áldozatról adott hírt.

A legtöbb halottat Mexikóvárosból jelentették, ahol mentők százai az éjszaka is folytatják a kutatást a romok között rekedt esetleges túlélők után, és a mentésben civilek százai is részt vesznek.Miguel Ángel Mancera mexikóvárosi polgármester az este arról számolt be, hogy a fővárosban több tucat épület, köztük több toronyház omlott le vagy ro...