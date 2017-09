Csodarabbi leszármazottjával is találkozott Szijjártó Péter

Forrás: Népszava / Sztárklikk

Kumin Ferenc arra az esetre utal, amikor is a miniszterelnök Horthy Miklóst "kivételes államférfiúként" méltató beszéde utáni tiltakozások közepette a New York-i magyar főkonzulátus oldalán megjelent egy Orbán Viktort méltató, angol nyelvű levél az Egyesült New York-i Ortodox Gyülekezetek (United Orthodox Congregations Of New York) nevében.A Népszava hívta fel a figyelmet a támogatás furcsaságaira, ugyanis annak ellenére, hogy a magyar kísérőszöveg szerint a haszid zsidó közösségeket tömörítő szervezet levelét tizenegy, egykori magyarországi és a történelmi Magyarország területéről származó New York-i közösségek vezető szerepet betöltő rabbijai írták alá, ilyen szervezetet senki sem ismert. A Népszava megszólaltatta az ortodox zsidóság világát jól ismerő - és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező - Köves Slomó ortodox rabbit is, aki még nem hallott erről a szervezetről. Az elnevezés számára is újdonságként hat - közölte.Bár a levélben mindegyik név előtt a "rabbi" titulus szerepelt, az Egyesült Államokból olyan információt kapott a lap, hogy az aláírók egy része nem rabbi. Közvetve ezt Köves Slomó is megerősítette. Elmondta, hogy a szóban forgó szervezetet nem, de az aláírók egy részét ismeri: "jóravaló közösségi aktivisták, részben hitközségi vezetők".A Népszava tehát nem azt állította, hogy a levél aláírói között egyáltalán nincsenek rabbik -, mint ahogy Kumin Ferenc utal rá -, hanem azt, hogy a főkonzulátus közlésétől eltérően feltehetően az aláírók nem mindegyike rabbi. Népszavának egyébként az alábbi fotón látható rabbik kilétét más forrásból - Köves Slomó és Oberlander Baruch rabbi közreműködésének köszönhetően - sikerült kiderítenie: jobbról Hoffman rabbi látható a szatmári közösségből, középen Saje Rubin keresztúri rabbi, a bodrogkeresztúri csodarabbi leszármazottja, bal oldalon Kalman Lieberman rabbi.