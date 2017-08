Csődbe ment az Air Berlin

Forrás: MTI

Az cég vezetése az illetékes berlin-charlottenburgi cégbíróságnál kezdeményezte, hogy csődeljárás induljon ellene. Ennél az eljárásformánál továbbra is a vállalat irányíthatja az üzletet.Hozzátették, tárgyalásokat folytatnak a Lufthansa légitársasággal, valamint más érdeklődőkkel további üzletrészek eladásáról.A cég az internetes oldalán azt írta, hogy nem módosít a repülési tervein, továbbra is lehet a már meghirdetett járatokra jegyet venni, és a már lefoglalt jegyek is érvényesek. Ugyanez igaz az Air Berlin leányvállalatára, az osztrák Niki légitársaságra is.A szövetségi kormány 150 millió eurós áthidalókölcsönt bocsát az Air Berlin rendelkezésére annak érdekében, hogy ne kelljen leállítani a működését. Brigitte Zypries szövetségi gazdasági miniszter elmondása szerint a kölcsön körülbelül három hónapig biztosítja a vállalat működését. Ugyanakkor kizárta, hogy az állam átvállalná a cég adósságait.Ez nem az első eset, hogy a német kormány hitellel segíti ki a vállalatot, amely évek óta veszteséges, és az előző évet 780 millió eurós hiánnyal zárta. A helyzet idén március végén, a nyári menetrendre való átálláskor romlott drasztikusan, azóta rendszeresek voltak a késések és a járatkiesések.A Lufthansa közölte, hogy a német kormánnyal közösen támogatja a légitársaság átszervezési törekvéseit. Ez a lépés biztosítja, hogy az Air Berlintől az Eurowings és az Austrian Airlines számára személyzettel együtt lízingelt gépek továbbra is változatlan formában üzemeljenek - írták.A Lufthansa már tárgyalásokat folytat az Air Berlin-csoport egyes részeinek átvételéről és megvizsgálja újabb dolgozók foglalkoztatásának lehetőségét - fűzték hozzá.