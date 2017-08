Czeglédy börtönben, a Dózsa György úti gázoló szabadlábon

A másodfokú határozat szerint a veszprémiek döntését megalapozó bizonyítékok hiányoznak, nem tisztázták, hogy mi alapján lehetne megállapítani Czeglédy felelősségét.

Szerző: Konczik Márton

Mint ismert, két ember halt meg májusban, amikor M. Richárd a Dózsa György út és a Kassák Lajos utca kereszteződésében egy Mercedesszel belehajtott egy Citroënbe. Hétfőn szabadon távozhatott a bíróságról, nem került előzetes letartóztatásba, annak ellenére, hogy még kokaint is találtak a vizeletében.Különösebb kommentárt nem szeretnék hozzáfűzni, csupán idéznék egy másik büntetőügyből is, ami ezzel párhuzamosan zajlik:Nincs bizonyíték Czeglédy Csaba ellen mégis előzetesben tartják. A szombathelyi MSZP politikust és ügyvédet június 13-án vették őrizetbe. Pál Helga és Hankó Faragó Miklós ügyvédek elmondták: július 27-én vették át a NAV Székesfehérvári Fellebbviteli Igazgatóságának a határozatát, amelyben immár másodszor helyezik hatályon kívül a Veszprém Megyei NAV elsőfokú döntését annak megalapozatlansága és ellentmondásossága miatt.Hankó Faragó emlékeztetett rá, hogy már korábban is folyt védence ellen a hozzá köthető Humán Operátor cégcsoport tevékenységével összefüggésben büntetőeljárás ugyanilyen gyanú alapján. Azt végül bűncselekmény hiányában szüntették meg. A cégcsoportnál ugyanis semmiféle fiktív ügyelteket nem tártak fel, s így természetesen a csalást sem lehetett megállapítani.A Csongrád Megyei Főügyészség most sem tudott egyetlen fiktív számlát sem felmutatni. "Határozott álláspontunk, hogy Czeglédy Csaba semmilyen bűncselekményt nem követett el. A NAV éppen most mondta ki, hogy erre nincsenek bizonyítékok" - tette hozzá Hankó Faragó Miklós.