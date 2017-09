Demcsák ártatlan: ő maga mondta

Szerző: Herczeg Ármin

Azt is tudja, hogy biztosan sokakat magára haragított az ATV-ben, mivel számon kérte, hogy az ottani adásmenetek nem olyanok, amilyenek a TV 2-ben voltak. Ahogy fogalmazott a névlista nem azonos az adásmenettel, és ennek hangot is adott. Vélhetően ez azt jelenti, hogy összeveszett a szerkesztőkkel.Inkább egy hurrikán központjában lenne most, fogalmazott. Azt viszont beismerte, hogy hibázott, de azt nem, hogy alkoholt ivott volna az emlékezetes Szanyi Tibor interjú előtt. Azt mondta, hogy előző este valóban együtt volt több régi kollégájával, de a társaságból ő állt fel először, és ment haza."Sok megkeresés érkezett, és mindegyikre azt mondtam, hogy majd visszahívom. Most nyugalom kell, belső béke kell, hogy elfelejtsem azt a feszültséget, meghurcoltatást, ami ért. (...) Aki szid, az nyilvánosan szid, aki dicsér, az magánlevélben dicsér" mondta Demcsák, majd hozzátette, hogy az ATV-nél töltött két hét alatt otthagyta őt a barátja, és ez sokkal jobban megviselte a válásánál is.A Szanyi interjú előtt több sminkes próbálta eltüntetni a könnyek nyomait az arcáról. Vélhetően emiatt volt olyan furcsa. Most aludni akar, pihenni akar, azután majd meglátja, hogy fog-e még tévézni.