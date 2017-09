Demcsák után Orbánnal is beszélgetne Szanyi

Forrás: hvg.hu

"Látod, Szanyi Tibor, mit tettél?" - szegezték a kérdést tumblr-en Szanyi Tibornak a Demcsák ügy után, mire Szanyi annyit válaszolt: "Eljön az idő, amikor Orbánnal is elbeszélgetek... ;)" hvg.hu emlékeztet, hogy Demcsák Zsuzsa pénteken készített egy nagyon furcsa interjút Szanyi Tibor szocialista EP képviselővel, a nyelve akadozott, értelmetlen kérdéseket tett fel.Arról, hogy mi történt, mindenki mást mond, bulvárlapok információi szerint Demcsák előző éjjel bulizott, a műsorvezető viszont azzal érvelt, alig aludt, magánéleti problémái is vannak.Az ATV belső vizsgálatot rendelt el, a hírek szerint ugyanis nem ez volt az első rossz húzása Demcsáknak. Kedden látszott, kirúghatják Demcsákot, végül a műsorvezető mindennek elébe menve maga mondott fel.Szanyi nyilván ezt az utóbbit látná szívesen Orbán Viktor esetében is.