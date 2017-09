Demcsák Zsuzsa közös megegyezéssel távozik az ATV-től

Nógrádi: már nincsenek nagy nevek a baloldalon

Eljött a német választás hete. Szakértők szerint csak az a kérdés, hogy Angela Merkel kivel alakít majd kormányt. Nógrádi György szerint Martin Schulz középszerű, és ha most megbukik, 4 év múlva igen csekély lesz az esélye arra, hogy újrainduljon.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában elmondta: a választást biztos, hogy Angela Merkelék nyerik, hiszen jelenleg is 40 százalékon állnak.A nemrégiben megrendezett Merkel-Schulz vitát is egyértelműen Merkel nyerte meg - jelentette ki a szakértő. Mindemellett volt két találkozó is a közönséggel: Merkel az...