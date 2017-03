Demszky: Orbánt nem lehet választásokon megverni

Ügyvéd nélkül is vállalta Demszky Gábor, hogy a HVG kérdéseire válaszoljon. Pedig az OLAF-jelentése óta leginkább jogi képviselő jelenlétében hallhattuk, láthattuk. A volt főpolgármester állítja, ha visszamehetne az időben, akkor is ugyanazokat a döntéseket hozná meg a 4-es metróval kapcsolatban, mint amiket a múltban is tett.Szerinte az OLAF által összeállított jelentés hiányos, mivel az uniós szervezet nyomozati jogkör nélkül csak a rendelkezésre álló dokumentumokra és tanúvallomásokra támaszkodhat munkája során. Demszkyt pedig meg sem kérdezték.A volt főpolgármester a HVG-nek hangsúlyozta, hogy a 4-es metró egyes szerződései az uniós versenyjogba ugyan ütköznek, de a magyar közbeszerzési szabályozást nem sértették meg. Ezt igazolta a BRFK, amikor 2012-ben ezekben az ügyekben kimondta, hogy nem történt bűncselekmény. Demszky visszatekintve egy dolgot sajnál, hogy nem rúgta fel hamarabb a szocialista-liberális koalíciót a Városházán.Demszky Gábort a Momentum sikeréről és az Orbán-kormány leváltására törekvő pártok esélyekről is kérdezték. Szerinte a kiépült "maffiaállamban" a Fidesz már nem győzhető le a jelenlegi választási rendszer keretei között.