Deutschnak is tetszik az MTK brutális libája

A Diákparlament Soros György bábszínháza

Demonstrációt tartott a Független Diákparlament nevű szerveződés az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt péntek délután. A szervezet az oktatáspolitika jelenlegi iránya ellen akarta felhívni a társadalom figyelmét.

A tüntetők, kb.30 fő a Nádor utcából, a Közép-európai Egyetem (CEU) épületétől vonultak át az Akadémia utcába, az Emmihez. Közben folyamatosan énekelték a Pink Floydtól az Another Brick in the Wall című dalt (politikailag aktualizált szöveggel), a minisztériumnál pedig egy jelképes falat építettek cipősdobozokból. Ez azt szimbolizálja, hogy...