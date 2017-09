Díszpolgár lett a Duna Aszfalt tulajdonosa

(képünkön középen)

"Teltek az évek, s menet közben nem néztem hátra összegezni életem munkáját. Most a kitüntetés kapcsán elgondolkoztam, hogy már 59 éves vagyok és ez a kor már arra késztet, hogy visszatekintsek az eddigiekre. Sok mindent tettem és tettünk, azért is fontos a többes szám, mert ez a díj nemcsak engem illet, hanem azokat is, akik mellettem álltak és dolgoztak.



Ez a kitüntetés illeti a családomat és elsősorban köztük a feleségemet, aki mindenben támogatott, valamint illeti azokat az embereket, akik kivették a részüket a munkából. A cégünknél is mindenki szívesen dolgozik, amikor a helyi ügyeket kell szolgálni."

"Tiszakécskén születtem, innen indultam el. A város mindig kiállt mellettem, s nekem is az a feladatom, hogy ezt viszonozzam."

Szerző: Márkus

Az új Közgépként emlegetett tiszakécskei székhelyű cég első embere augusztus 20-a alkalmából vehette át kitüntető címét. A hivatalos indokolás szerint az elmúlt évtizedekben a település érdekében kifejtett tevékenységével szolgált rá az elismerésre.A Simicska Lajoshoz kötődő G-napot követően szárnyalásba kezdett Szíjj Lászlóa díszpolgári címét nem verte nagydobra, egyedül a helyi Kécskei Krónikával osztotta meg érzéseit.Arra a kérdésre, hogy melyek voltak az első gondolatai, amikor megtudta, hogy a város díszpolgára lesz, a Duna Aszfalt tulajdonosa azt mondta: meglepődött.