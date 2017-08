DK: "lesz és kell is lennie" együttműködésnek az MSZP-vel

Forrás: MTI / Sztárklikk

Gréczy Zsolt a bejelentést követően elmondta, a rendezvény helyszínéül a Nyugati teret választották, amit szimbolikusnak szánnak, mert véleményük szerint a 2018-as választás tétje az, hogy "Orbán vagy Európa".A Demokratikus Koalíció erősebb uniós tagságot, tartós gazdasági növekedést, stabil, kiszámítható béremelést, nemzeti és közös európai értékrendet, katonai és menekültügyi biztonságot kínál - ismertette elképzeléseiket.A kampány fókuszában az egészségügy, az oktatás, a kivándorlás, a szegénység elleni harc, egy új családpolitika, az "Orbán-kormány bűnöseinek" számonkérése és a jogállam helyreállítása szerepel majd - ismertette Gréczy Zsolt.A DK internetes kampányt is indít, valamint aláírásgyűjtésbe kezd, amellyel az uniós tagság híveit akarják megszólítani - emelte ki a szóvivő.A kampánynyitót követő időszakban Gyurcsány Ferenc és a DK vezetői országjárásra indulnak - tájékoztatott.Arra a felvetésre, hogy csak akkor lehetne választási kampányt folytatni, miután az államfő bejelenti a voksolás időpontját, úgy fogalmazott, nagygyűlést minden párt rendezhet, és a DK szeptemberi rendezvénye "kampányértékűnek nevezhető". Megjegyezte, valójában az is kampány, ha egy politikai pártnak óriásplakátjai jelennek meg a közterületeken.A sajtófőnök az eseményen azt is elárulta, a nyáron megkezdték a 106 egyéni képviselőjelöltjük kiválasztását.Emellett viszont továbbra is készen állnak az ellenzéki együttműködésre, mert úgy gondolják, hogy ha az egyéni körzetekben egy "demokratikus" ellenzéki jelölt áll szemben a kormánypártival, akkor reális esély van a kormányváltásra - közölte.Egy ide kapcsolódó kérdésre azt felelte, hogy "lesz és kell is lennie" együttműködésnek az MSZP-vel. Jelenleg viszont még nincs megállapodás - hangsúlyozta, hozzátéve: álláspontjuk szerint ennek megkötéséhez nemcsak az MSZP-nek és a DK-nak, hanem az összes ellenzéki pártnak egy asztalhoz kell ülnie.