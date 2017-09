DK máris reagált Botka javaslatára

Az MSZP miniszterelnök-jelöltjének ma ismertetett javaslatában nincs új elem, Botka László korábbi, már többször elmondott javaslatát ismételte meg. Erről álláspontunkat többször is nyilvánosan kifejtettük. Ezért a ma megismételt javaslattal érdemben nem kell foglalkoznunk, korábbi véleményünk ismeretében azzal nincs dolgunk.A DK álláspontja tehát változatlan: készek vagyunk a tárgyalásokra, európai módon, egymás önállóságának, belső döntéseinek tiszteletben tartásával. Ahogy mi elfogadjuk a reménybeli szövetségesek kongresszusi döntéseit az együttműködés módjáról, úgy kérjük, hogy ők is tartsák tiszteletben a DK pártszavazáson hozott döntését. Eszerint a párt tagjai elsöprő többséggel úgy döntöttek, hogy nem kötnek megállapodást más pártokkal közös választási listáról, ha a DK képviselőinek személyéről az MSZP kíván dönteni. A DK tagjai a pártszavazáson azzal az elképzeléssel is egyetértettek, hogy a baloldali ellenzéki pártok mind a 106 egyéni körzetben egy jelöltet állítsanak.A DK kormányváltást akar. Ennek egyetlen előfeltétele van: meg kell állapodni mind a 106 egyéni körzetben a jelölt személyéről. Ez az ellenzéki pártok feladata.