DK: minden bűnnel el kell majd számolni

Forrás: MTI-OS

Mint írja, az a GVH, amely az elmúlt hetekben is a kormánytól független, piaci alapon működő médiacégek terjeszkedését akadályozta, úgy látja, hogy Andy Vajna kaszinómonopóliuma "nem versenyjogi" kérdés.Az, hogy a törvénnyel neki adott kaszinókból eddig 6 milliárd forintot kereső oligarcha viheti az online szerencsejátékot is, a GVH szerint nem tartozik a hatáskörükbe és nem alapozza meg a versenyfelügyeleti eljárást.A Demokratikus Koalíció szerint hiába ültetett az Orbán-kormány minden hivatalos állami szervbe pártkádereket, a kormány bukása után minden bűnnel el kell majd számolni.A DK szerint akkor már nem csak Andy Vajna, Orbán Viktor és a Fidesz, hanem az ehhez asszisztáló fideszes hivatalnokok felelőssége is fel fog merülni.