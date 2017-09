Döbbenet: 800 forint is lehet az alma kilója

Forrás: alon.hu

Míg banánt akár 279 forintért is lehet kapni egyes áruházakban, ezzel szemben az alma ára folyamatosan növekszik. Ezt azt jelenti, hogy áruházak kínálatát végignézve az Idared, a Jonagold, a Gála, vagy a Golden ára 400 és 500 forint között mozog, de a darabáras almákért - ilyen például a Pink Lady - akár háromszáz forintot is elkérnek - írja az alon.hu "Míg tavaly 60-80 forintért tudták eladni a gazdák fajtától függően az almát, idén ez akár 80-100 forintra is emelkedhet"- mondta el Csizmadia György a Gyümölcsszövetség elnöke.Mindez több dolognak is köszönhető. Először is, rettenetesen megdrágult a munkaerő."Míg tavaly 500-600 forintért szedték nálam az almát óránként, idén a legkevesebb hétszáz forintért vállalták el az almaszedést, de volt, aki ezer forintot is elkért óránként"A termelőnek pedig nincs más választása, meg kell fizetni a munkásokat, hiszen egyedül nem győzi az almaszedést, de talán akkor sem, ha bevonja a munkába a családot is.Emellett idén az előrejelzések szerint az Európai Unió piacáról legalább hárommillió tonna alma esik ki az áprilisi fagyok miatt, így kiéleződhet a verseny a jó minőségű almáért.Az is elképzelhető egyébként, hogy az extra elsőosztályú almát az uniós polgárok könnyebben, vagy előbb megfizetik majd, mint a magyar fogyasztók, de ez azt jelentené, hogy itthon csak többnyire az elsőosztályú, nagy, de nem túl édes alma marad majd. Ha marad is extra elsőosztályú alma, valószínűleg rettenetesen magas árat kérnek majd érte, ahogy azt fentebb a Gyümölcsszövetség elnöke említette."Teljesen elképzelhető, hogy az extra elsőosztályú Gálát lehet majd 700-800 forintért látni, és valószínűleg karácsonyig nem is lesz olcsóbb az alma" - zárta szavait az elnök.