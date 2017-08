Döbbenetes ételmérgezés az atlétikai vb-n

Forrás: MTI-Sztárklikk

Isaac Makwala, akit a 400 méteres síkfutás esélyesei között tartanak számon, hétfőn visszalépett a 200 méteres távon az előfutamoktól. A botswanai futó ételmérgezést kapott a BBC brit közszolgálati média szerint.A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) közölte, hogy a versenyző a szervezet orvosainak tanácsát követve nem indult. (Amennyiben igazolható indok nélkül tette volna ezt, kizárhatták volna a 400 méteres versenyből.)A 30 éves sportolót sokan 200 méteres síkfutásban is az esélyesek közé sorolták. Egyelőre nem tudni, hogy kedd este rajthoz áll-e a 400 méteres táv döntőjében, ahol az olimpiai bajnok és világcsúcstartó Wayde van Niekerk legfőbb kihívójaként emlegetik.A BBC úgy tudja, rajta kívül a Tower Hotelben elszállásolt több német és kanadai atléta is megbetegedett a múlt héten. Neele Eckhardt német hármasugró bár összeesett, elég jól volt ahhoz, hogy szombaton induljon a selejtezőben, majd hétfő este a döntőben, ahol végül az utolsó helyen végzett.Kedden újabb 30 német sportoló jelentkezett volna be a szállodába, de őket már máshol helyezik el.A Tower Hotel közölte, hogy a közegészségügyi hatóságokkal és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel (IAAF) együttműködésben végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy nem a szálloda a felelős a megbetegedésekért.Hozzátették, szigorú higiéniás előírásokat követve dolgoznak, és gondoskodtak arról, hogy a betegek ne érintkezzenek más vendégekkel. A hotelben lévő összes nyilvános helyet alaposan fertőtlenítették.