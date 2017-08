Döbbenetes lépésre szánta el magát a kormány az egészségügyben

Baranya megyében utópisztikusan magasnak tűnik a kétszáz finanszírozni tervezett szakképzés a mentőápolók között, hiszen szakdolgozói létszám szempontjából a középmezőnyben van.

tavaly nem tudták feltölteni a rendelkezésre álló keretet, mert nem kezdték el elegen a képzéseket.

A kormány politikája ezek alapján a következő: ha van egy hiányszakma, ahol az utánpótlásképzés sem biztosított - mert kevés a jelentkező -, akkor semmi szükség arra, hogy többlet ráfordítással vonzóvá tegyék, egyszerűen le kell csökkenteni az államilag finanszírozott keretszámot és máris minden rendben van...



Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Bár folyamatos a szakemberhiány az egészségügyben, megdöbbentő mértékben csökkentették több egészségügyi szakképesítés államilag finanszírozható keretszámát. Magyar Nemzet összesítéséből kiderül, hogy míg a 2016-2017-es tanévben összesen 16 megyében és a fővárosban támogatták korlátlanul az egészségügyi ágazathoz tartozó képzéseket, addig idén ősztől ez már csak hét megyére igaz.Baranyában drámai a csökkentés. Itt a 2017-2018-as tanévre korábban kétszáz mentőápolót finanszírozott volna a tárca, ám ez a módosítás után 17-re (!) csökkent. Ez annak fényében is borzasztóan kevés, hogy az idén nyáron zárult tanévben még 98 fő beiskolázására volt lehetőség.Úgy tűnik, hogy itt gyakorló mentőápolóból is van elég a gazdasági tárca megítélése szerint, ugyanis 215 jövőbeli szakember képzése helyett mindössze 35-öt támogatnak, míg tavaly ez a szám még 106 volt.Ehhez hasonlóan nagymértékben csökkent ebben a megyében az ősztől képezhető ápolók (260-ról 116-ra), csecsemő- és gyermekápolók (154-ről 30-ra), fogászati asszisztensek (175-ről 40-re), fogtechnikus-gyakornokok (120-ról 17-re), gyakorló ápolók (374-ről 94), gyakorló csecsemő- és gyermekápolók (215-ről 23-ra), gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensek (95-ről 35-re), illetve a gyógyszertári asszisztensek (135-ről 40-re) tervezett száma is.A lapnak a témáról Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke úgy nyilatkozott:Mégis ehhez képest is drasztikus csökkenés a 17-es szám. Ennek hátterében állhat szerinte az is, hogy a megye korábban más megyéket is kiszolgált, de ez most változott, mert több szakképző hely kezdte meg működését.Balogh Zoltán megjegyezte azt is: