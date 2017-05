Döbbenetes! Meggyalázták Hofi Géza szobrát

Forrás: Bors

A terézvárosi önkormányzat arról tájékoztatta a Borsot, hogy a hivatal emailen kapott egy bejelentést a Komédiás Kávéházból, hogy leesett a Hofi Géza-szobor feje, és a mű eme részét jelenleg is ott őrzik.- Természetesen felkerestük a Budapest Galériát az együttműködés érdekében, és azt beszéltük meg, hogy mielőbb helyrehozzuk a kárt, mert nagyon fontos nekünk a Nagymező utca eme ékessége. A feljelentést egyébként már megtette Török Tamás, a galéria vezetője - árulta el a lapnak Németh Andrea, az önkormányzat sajtófelelőse.Stremeny Géza, a szobor alkotója sajnálja a történteket, és jelenleg is azon dolgozik, hogy mielőbb az eredeti állapotába állítsák a sérült emlékművet.- Hallottam a sajnálatos esetről, és egyből a helyszínre siettem, hogy megvizsgáljam a művemet. Rendesen lefejezték... Elég kellemetlen hegesztés lesz visszarakni a fejet, és nem is lesz olcsó mulatság. Körülbelül félmillió forintba fog kerülni az egész procedúra. Úgy tudom, kedvelt szokása volt a vigalmi negyedből hazatartó ittas fiataloknak belekapaszkodni a fejbe, és egy ilyen alkalommal megadta magát az anyag. Holnap újra megnézem a kollégáimmal a keletkezett kárt a Komédiás Kávéházban, ugyanis Hofi Géza feje jelenleg is ott van - árulta el az alkotó szobrász.