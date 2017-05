Dobrev: Lázárnak minden dokumentum rendelkezésre áll, hogy megvédje a magyar érdekeket

A Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap közölte, hogy a kormánynak 18 milliárd forintot kell visszafizetnie az Európai Bizottságnak (EB) az európai uniós pályázatok nyomon követését szolgáló EMIR-rendszer kiépítésével összefüggő szabálytalan közbeszerzések miatt.Tájékoztatásuk szerint az Európai Unió súlyos szabálytalanságokat állapított meg nyolc, 2003 és 2009 között megkötött szerződés ügyében. A vizsgálatok során kiderült, hogy a felelős állami szervek a Welt 2000 Kft. részére a közbeszerzési szabályokat súlyosan megsértve, a magyar állam érdekeivel ellentétes módon juttatták el üzleti köröknek annak az informatikai rendszernek a működtetését, amely 12 ezer milliárd forintot kezelt - fogalmaztak.Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig büntetőfeljelentést tett a legfőbb ügyésznél ismeretlen tettes ellen a Welt 2000 kft. 2003-2009 közötti tevékenysége miatt. A miniszter szerint akik ebben az ügyben érintettek, azok a Gyurcsány-család cégében, az Altusnál vezető pozíciókat kaptak.Dobrev Klára csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a projektet - a Miniszterelnökség saját közlése szerint - korábban kilenc audit, köztük az Európai Bizottság is vizsgálta.A mostani uniós audit általa ismert része semmilyen olyan új tényt nem tartalmaz, amelyet a magyar kormány vagy az unió hivatalnokai ne ismertek volna - tette hozzá.Egyúttal kiemelte, hogy tudomása szerint a jelentés egyetlen része sem tartalmaz olyan megállapításokat, amelyek bármiféle szándékos károkozásra, csalásra, lopásra vagy korrupcióra utalnának. Az irat csak olyan megállapításokat tesz, amelyekről már korábban bebizonyították, hogy azok a magyar és az uniós jogrend által is elfogadhatóak - közölte.Kijelentette, hogy a Miniszterelnökség vezető miniszternek most nem kellene mást tennie, csak "benyúlni" a fiókba" és onnan elővenni a korábbi dokumentumokat és megvédeni a magyar érdekeket.Lázár János viszont, amikor észrevette, hogy lehetőség van egy pár hónapig tartó botrányt kirobbantani, inkább sutba dobott 18 milliárd forintot, "csak azért, hogy az alantas politikai szándékait és céljait kiszolgálja" - fogalmazott.Dobrev Klára azt is bejelentette, hogy szerdán, egy másik ügyben az Altus Zrt. jogerősen pert nyert Lázár Jánossal szemben. A bíróság ítélete azt jelenti, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter "tudatosan hazudott", amikor az Európai Bizottságnak írt levelében azt állította, hogy a cég összefüggésbe hozható az olajmaffiával. A minisztert kötelezték, hogy kérjen bocsánatot és eltiltották a további hazudozásoktól - közölte Dobrev Klára.