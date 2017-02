Dopeman bejelentkezett, Pityinger László néven indul a választáson

Forrás: hvg.hu

Balogh István Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő lemondása után áprilisban időközi választáson dől el, ki képviseli majd Józsefvárosban a Mátyás tér környéki, 6-os számú választókörzet érdekeit - írja a hvg.hu . Egy tuti jelölt már biztos van: a garázdaság vádja alól nemrég jogerősen felmentett Dopeman, azaz Pityinger László. A rappert azért fogták perbe, mert egy régebbi tüntetésen belerúgott a szimbolikusan ledöntött hungarocell Orbán-szobor fejébe.Dopeman szerda este a Facebookon jelentette be, hogy elindul az időközin. "Nagy fába vágtam a fejszémet" - mondta. Utalt rá, hogy eddig is aktívan részt vett a közéletben, "szembekerült az Orbán-rezsimmel", és mindig vállalta a véleményét. Mivel sokan kérték, hogy vállaljon komolyabb szerepeket, elhatározta, hogy belevág, és megmutatja, mire képes az emberekért. Nem ért ahhoz, hogy kell kopogtatócédulát dönteni, de azt tudja, hogy itt nőtt fel.Sajtóhírek szerint a szavazólapra Pityinger Lászlóként felkerülő Dopemant az MSZP és a DK is támogatni fogja.