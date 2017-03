Dopeman: Orbántól sem veszem el a lehetőséget, hogy jobb irányba változzon

Forrás: hirtv.hu

A rapper erről a HírTV, Magyarország élőben című műsorában beszélt. Dopeman szerint korábbi dalaiban megfogalmazott szabadszájú kritikái "építő jellegűek voltak", és hisz benne, hogy bárki képes jó irányba változni."Hogyha ezt egy politikai erő meghallja és nyit egy bizonyos ajtót, és nyit egy bizonyos irányba, s kíván támogatni egy olyan hanghordozást vagy karakteres megmondást, amit én képviseltem és képviselek így, mondjuk úgy, hogy a magyar közéletben vagy politikában, nevezzük aminek akarjuk, akkor ezzel nincsen semmi probléma. Tehát én az Orbán Viktortól sem veszem el a lehetőséget, hogy jobb irányba változzon.A Mészáros Lőrinctől sem veszem el a lehetőséget, hogy megtanuljon magyarul beszélni, cizellált körmondatokban fogalmazni. És azt is el tudnám viselni, hogy ha Rogán leszállna a helikopterről. Tehát ezekkel nincsen gond. Ők is lehetnek jobbak, többek, mint ahogy én is ezen dolgozom napról napra, hogy több legyek és jobb ember" - fogalmazott.