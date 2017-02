Dr. Beer Miklós: nem mehetünk el szótlanul az elesettek mellett

Forrás: heol.hu

A püspök korábbi, "Szeressetek ott, ahol gyűlölnek" című kötete nagy sikert aratott az olvasók között, ezért, mint többen is megfogalmazták, nagyon várták a folytatást. Az "Örömet hozzak, hol gond tanyázik" című alkotás az szintén Assisi Szent Ferenc tanításai mentén folytatódik, s és mindennapi élethelyzetekre világít rá.- Mai életünk, a társadalmunk problémái kerültek előtérbe: a nevelés, egészségünk, családi életünk, az európai helyzet - ismertette munkája főbb szempontjait dr. Beer Miklós. - Ezekre keressük a választ, és püspökként kötelességem, hogy megformáljam a véleményem Jézus tanítása és az evangélium alapján.A megyéspüspök elmondta: ezzel a könyvvel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nem mehetünk el szótlanul az elesettek mellett. Ha lehetőségünk adódik, segítsünk a gyászolóknak, a betegeknek és az éhezőknek. Végül azt is elárulta, hogy a borítóra készült evezős kép nem a véletlen műve, hiszen egész életében meghatározó szerepet töltött be a Duna.