Drága lesz a hálapénzmentes szülészet

Forrás: Sztárklikk/hvg.hu

Most gyakorlatilag ufónak számít az a nő, aki nem választott orvosnál szül, hanem annál, aki épp ügyeles az adott kórházban. Kérdés, hogy a Bethesdában és a Budai Irgalmasrendi kórházban tervezett újítás hozhat-e áttörést. Ott ugyanis azt vállalták, a két év múlva induló új osztályukon nem fogadnak el hálapénzt. Igaz, a szülés nem lesz ingyen, ha valaki "extrát" kér. Bár a főigazgató egyelőre túl sok konkrétumot nem mondott, több orvossal beszélve elmondható, egy hajnal kettőkor, munkaidőn túl levezetett szülés - amennyiben az orvost a terhes nő választotta - mindenképpen extrának számít.Ezt a készenlétet most - szintén többek elmondása alapján - a nők hálapénzben fizetik meg. A Bethesda pont ezzel a rendszerrel szakítana. Velkey György főigazgató azt mondja, "a hálapénz megalázó rendszerét úgy szeretnénk kiiktatni, hogy a választott szakemberek és az extra szolgáltatások után hivatalosan, és ne zsebbe dugdosva fizessenek azok, akik az aktuálisan rendelkezésre álló személyzet helyett otthonról bejövő orvost vagy szülésznőt szeretnének." A Bethesdában amúgy a szülést továbbra is az állami biztosító fizeti, ami lényeges különbség a magánintézményekhez képest.Azt nem tudni, hogy ehhez kell-e törvényt módosítani. Rácz Jenő korábbi egészségügyi miniszter, a veszprémi Cholnoky Ferenc kórház volt főigazgatója pár éve világos vonalat húzott volna az alapszolgáltatás és az extrák között, azonban az egészségügyi felügyelet ebbe nem ment bele. Most ismét kíváncsiak voltunk a véleményére, ám nem reagált a lap megkeresésére.A teljes cikk itt olvasható.