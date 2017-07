Drámai a helyzet a Szamoson

Forrás: atv.hu

A magyar hatóságok is tettek lépéseket, azóta szorosabb ellenőrzéseket kap a cég, de érdekes módon azóta sem történik semmi - mondta Baranyi Krisztina, az Együtt környezetvédelmi szakszóvivője az ATV Start reggeli műsorában. Éppen ezért szombaton figyelemfelkeltő demonstrációt szervezett az Együtt, melynek során védőruházatban belemerültek a Szamos vizébe. Kajaktúrát is szerveztek, így közelről láthatták, hogy a folyó teljes szélességében kavargott a zsír, a fekália, különböző állati hulladékok."Ezek bizonyítottan súlyos fertőzésveszélyt jelentenek" - hangsúlyozta a szakember és elmondta, hogy a Szamos és a Tisza torkolatánál levő strandot az ÁNTSZ már 2013-ban bezáratta a bakteriológiai fertőzöttség miatt.Baranyi hozzátette, hogy nem csak a román cég szennyezi a vizet, mert a magyarországi folyószakaszon több helyen is láttak szennyvízlefolyókat. Arról is beszélt arról, hogy a magyarországi szennyvíztisztítók elégtelen működése miatt kezdte el a környezetvédelmi munkát. Úgy véli, amióta rezsicsökkentés történt, nem jut elég pénz a vízközművek működtetésére. Állítása szerint a magyar kormány is elismerte, hogy háromezer millió forint hiányzik, és ez érinti a szennyvíztisztítást, de az ivóvízellátást is, hiszen Debrecen ivóvizének 30 százalékát a Tiszából nyerik ki.Az említett román cég tulajdonosának viszont nincs szüksége arra, hogy a víztisztító működtetésén spóroljon, tudta meg a hírportál, mert a cége a rendszerváltás első nyertesei közé tartozik, azóta lett milliomos."Sajnos Magyarország nem tudja bezáratni az üzemet" - közölte a környezetvédő -, "és ha a kormányközi egyeztetések nem vezetnek eredményre, akkor az Unióhoz fordulunk."Felhívta a figyelmet, hogy a szennyeződés miatt nem csak a lakosság, a strandolók, a kenusok, kajakosok vannak veszélyben, de a folyó jellemző halállománya, a süllő, a kecsege már elvándorolt, még néhány harcsa él a vízben, de egyre kevesebb, így a horgászok sem tudnak horgászni, alig van hal.