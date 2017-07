Drasztikus cigaretta áremelés jön

Forrás: Napi.hu - Sztárklikk

Idén már nem lesz adóemelés, de jövő márciusig valamit lépni kell.A cigaretta jövedéki adójának az év végéig valamennyi európai uniós országban el kell érnie az előző év súlyozott átlagárának 60 százalékát.Egy 2011-es uniós rendelet értelmében eddig több ország, köztük Magyarország is haladékot kapott, hogy teljesítse ezt a követelményt, de Magyarországon kívül már minden ország teljesítette a követelményeket.Idén azonban már egészen biztosan nem emelik a cigaretta jövedéki adóját - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Napi.hu kérdésére.A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az adóminimum elérésének határideje január 1., a cigaretta súlyozott átlagárát a megelőző naptári év adatai alapján minden évben legkésőbb március 1-jéig kell meghatározni.Ebből következően 2018. március 1-jét követően vizsgálható, hogy a 2017-es átlagár alakulásának függvényében szükséges-e további lépéseket tenni az uniós előírás teljesítése érdekében.A legkézenfekvőbb változtatás az adóemelés, amely nagyon komoly áremelkedést hozna.Az Európai Bizottság idén januárban készített összeállítása szerint a súlyozott átlagár ezer szálanként 54 753 forint volt itthon, amiben a jövedéki adó szintje még az 55 százalékot sem érte el - ez egyébként 29 888 forintot jelentett.Az uniós minimum 60 százalék vagy legalább 115 euró (35 250 forint) ezer szálanként - ha ezt az összeget eléri az adó, akkor nem kell tartani a 60 százalékos arányt az árhoz képest.Ha marad az 5 százalék körüli drágulási ütem, akkor a súlyozott átlagár idén 57 500 forint körül lehet majd. Ennek a 60 százaléka 34 500 forint, amely azt jelenti, hogy ezer szálanként 4600 forintos emelés lenne szükséges.Ez egy dobozra vetítve 92 forintot jelentene.A nagy kérdés az, hogy a kormány mikorra időzíti az esetleges adóemelésről szóló döntést, hiszen tavasszal választások lesznek. Az is kérdéses, hogy az Európai Unió él-e valamilyen szankcióval, ha Magyarország nem teljesíti a követelményeket, illetve hogy ezt a döntést mikor hozza meg.