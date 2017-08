Durva videó: Németh Szilárd latinul beszél

Forrás: magyarnarancs.hu

Ahogy a magyarnarancs.hu írja, Rezsi Szilárd Csepelen mondott "ünnepi" "beszédet", amelyben a Soros-tervtől kezdve volt szó a legősibb nemzeti ünnepről, hitről, reményről és szeretetről, illetve Istenről, hazáról és a családról is.A legjobb részletet egy rövidke coub segítségével is megmutatta a hírportál: Rezsi a "szónoklat" egyik pontján Szent István művét (Institutio morum - Intelmek Imre herceghez) említette, természetesen latinul, a többi pedig immár történelem.Mint írják, most már tényleg lehetetlen tagadni, hogy Németh Szilárd a klasszikus műveltség szakavatott ismerője. Az önéletrajza szerint még olaszul is beszél társalgási szinten, és hát tudjuk, Itália a reneszánsz bölcsője...