Durvul a balhé a XV. kerületben

Forrás: hvg.hu

A XV. kerületi képviselő-testület keddi ülését követően szeptember 19-től Hajdu László elvonja a Fidesz alpolgármesterének jogköreit - írta közleményében a kerület.A döntés azt követően született meg, hogy a képviselő-testület az MSZP-ből közelmúltban kizárt Móricz Eszter elutasító szavazatának következtében nem tűzte napirendre Pintér Gábor visszahívását. hvg.hu már korábban azt írta, hogy a kerületi csetepaté hamar eldőlhet ha a polgármester elég képviselőt tud csatasorba állítani a helyi Fidesz ellen.A kerületben még 2015-ben dőlt el, hogyan oszlanak meg a feladatok a polgármester és alpolgármesterei közt. Ekkor még a polgármester a 2014-től kezdve főállású alpolgármesterként ténykedő Pintért tette meg általános helyettesének.Csakhogy az elmúlt időszakban a XV. kerületben kitört a belháború, ami azért is kódolva lehetett, mert közismerten billegő kerületről van szó.Bár a legtöbb képviselőt a kormánypárt adja, nincs többségük, így szükségük van a másik oldal - vagyis a helyi civilek-DK-liberálisok, Jobbik, LMP illetve MSZP - soraiból valaki(k)re, hogy érvényesítsék az akaratukat.Július elején a hvg.hu írta meg elsőként, hogy több, erősen mutyigyanús beruházás elgáncsolása miatt már nyíltan nekimentek Hajdunak. Méghozzá pont ugyanezzel a módszerrel: javasolták a polgármester felfüggesztését.Hajdu szerint Pintér tevékenysége nagyjából abban merül ki, hogy "minősíthetetlen és megengedhetetlen módon nyilatkozik" a polgármester bizalmát továbbra is élvező jegyzőről, aki közben ebben a nehéz helyzetben is kifogástalanul ellátja szakmai feladatait.A XV. kerület jegyzője az MSZP korábbi egyik vezető politikusa, Lamperth Mónika, akit a helyi Fidesz folyamatosan azzal vádol, hogy ő befolyásolja a polgármestert.