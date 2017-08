Egy 1956-os albumot is bemutatnak a brüsszeli képregényfesztiválon

Forrás: MTI / Sztárklikk

A brüsszeli Balassi Intézet tájékoztatása szerint a belga fővárosban nyolcadik alkalommal megrendezett fesztiválon Békés Márton történész, politológus, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója részvételével mutatják be Futaki Attilának és Tallai Gábornak az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megjelent képregényét.A Budapest Angyala című képregény főszereplője az Egyesült Államokba emigrált Angyal János, aki, noha a megtorlás elől menekülve már a szabad világban él és vált sikeressé, szíve mélyén magyar szabadságharcos maradt, akinek hazaszeretete változatlan.A Balassi Intézet meghívására Futaki Attila és Tallai Gábor mellett olyan nemzetközileg is elismert magyar képregényrajzolók képviselik Magyarországot a fesztiválon, mint Fazekas Attila és Farkas Lajos, továbbá Szabó Csaba és Márton Ádám, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói.Műhelyfoglalkozás keretében Futaki Attila a - Tintin sorozatot is gondozó - Le Lombard könyvkiadó által nemrég megjelentetett, Hypnos című képregényében szereplő oldalak megrajzolásának szemléltetésével mutatja be, hogyan készül egy képregény a forgatókönyvtől a vázlatokon át a ceruzarajzig és a véglegesítő színezésig, festésig.A képregénypiac nemzetközi aspektusaival foglalkozó, Kopeczky Csaba és Futaki Attila részvételével zajló kerekasztal-beszélgetésen arról lesz szó, hogyan lehet művészként betörni a nemzetközi képregénypiacra.Belgium a képregényműfaj bölcsőjeként szeptember 1. és 3. között ad otthont Európa egyik legrangosabb rajzfilm- és képregényfesztiváljának.A több mint 10 ezer látogatót vonzó fesztiválon a magyar delegáció az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézetei (EUNIC) standjánál a Nemzetközi Pavilonban, Baszkföld, Észtország, Lengyelország, Portugália, Románia művészeivel együtt képviseli az európai képregényművészetet.A helyszínen öt magyar kiadványt dedikálnak a szerzők.