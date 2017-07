Egy holland férfi megvett egy teljes nógrádi falut

Forrás: Magyar Nemzet

A házakat tulajdonképpen nem is megvette, hanem elcserélte: a bedepusztai - főleg roma - családoknak más falvakban vett jobb házakat, és ők oda költöztek. Előfordult, hogy egy házban akár három család is élt, számukra három külön otthont vásárolt.Az egykor Amszterdamban képregény-kereskedő Thümmler 600 milliót költött a faluberuházásra, amit úgy szerzett meg, hogy bekapcsolódott a Sziget-produkciók külföldi marketingkampányába. Múlt évben 25 ezer hollandot és britet csábított a Szigetre és 10 ezret a Balaton Soundra.Jelenleg már csak két magyar, egy méhész és egy vadász maradt Bedepusztán. Ha jövő nyárra elkészül a beruházás, Thümmler azt tervezi, hogy különféle rendezvényekre adja ki a falut, és kisebb zenei fesztiválokat is el tudna képzelni a településen.Volt már a településen fesztivál-afterparty és őszre várják az első céges ügyfelet, a San Franciscó-i Wetransfert. Nemcsak házak lesznek Bedepusztán, hanem medence, hostel és kemping is. Hvg megjegyzi, a budapesti holland nagykövetség adatai szerint háromezer holland él Magyarországon, de valószínűleg inkább tízezerhez közelít a számuk. A Mátrában például holland klub is működik, de a legtöbben Baranyában és Somogyban laknak. A hazánkban élő hollandok nagyobb része nyugdíjas, akik a nyugati nyugdíjból nagyon jó életszínvonalat tudnak elérni a magyar falvakban.