Egy titokzatos utas kérésére került az Orient expressz Mészáros Lőrinc megyéje felé

Forrás: feol.hu

A 15 vagonból álló, elöl-hátul mozdonnyal húzott-tolt szerelvényről videók is készültek.Az Orient expressz Agatha Christie nevezetes, máig forgatott regénye nyomán tart minket izgalomban manapság is. Az eredeti, teljes néven Velence-Simplon-Orient expressz, rövidítve: VSOE Nyugat-Európát Kelet-Európával összekötő vasútvonalakon közlekedő luxusvonat volt a 19-20. században.Hogy a tradíció, a képzelet és a gazdasági érdek száz év elmúltával is remekül megfér egymással, azt bizonyítja, hogy az Osztrák Szövetségi Vasutak ma is közlekedtet egy EuroCity vonatot Strasbourg és Bécs között ezen a néven.Az Orient expressz története tulajdonképpen a 19. és 20. század Európájának története. Utazott rajta maga Agatha Christie és Marlene Dietrich, az orosz balett-társulatot megalkotó Szergej Gyagilev, Mata Hari és Vaclav Havel. Fejér Megyei Hírlap szerint a múlt héten az egyik titokzatos utas kérésére került a szerelvény Fehérvár felé, a cél állítólag a Balaton megtekintése volt.