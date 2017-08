Egy volt hivatalvezető leplezi le Orbán Viktor mocskos rendszerét

Forrás: Hír TV

"Úgy látom, az államigazgatás olyan szinten átpolitizálódott az utóbbi időben, és annyira bátortalanok az emberek, akik ebben dolgoznak - féltik az egzisztenciájukat -, hogy erre mindenképp fel kellene hívni a figyelmet" - jelentette ki a Hír TV Newsroom című műsorában Varga Zsolt. A Somogy Megyei Kormányhivatal korábbi vezetője szerint sokaknak vannak súlyos tapasztalatai, csak nem mernek felszólalni.Ennek oka az elitcsere a hivatalokban, illetve a Lázár János által beígért "bürokráciacsökkentés", ami létszámleépítést is jelent a közszférában. Ám ennek kereteiben csupán a Fideszhez hű emberek kerültek be a vezetésbe. Emlékeztetett, a kormányváltás idején "iszonyatos tisztogatás és elitcsere" ment végbe, főleg vidéken.Varga arról beszélt, a szolgálati utat betartotta, nyújtott be módosító javaslatokat, illetve a protekcionalizmus miatt az ombudsmanhoz is fordult, illetve a Miniszterelnökséggel is levelezett a témában."Sok esetben eltűntek a pályázati lehetőségek" - példálózott Varga, aki szerint számos helyre olyan emberek kerültek be, akik bizonyíthatóan személyesen kapcsolatban állnak fideszes politikusokkal. Bár ez mindig így volt a volt vezető szerint, ám ez most sokkal kiterjedtebb lett, mára egész családok lettek részei ennek, ami többek között összeférhetetlenségeket is szülhet. Szerinte lassan tanulni sem érdemes, "mert egy politikus telefonja sokkal többet ér".Olyan konkrét esetről is tudni, hogy a Fidesz-közeli vezetők lekérdezték, kik kaptak méltányossági nyugdíjat, ezt a listát pedig átadták a Fidesznek, az aktivisták pedig megkeresték az érintetteket. Varga ezt annak kapcsán hozta fel, hogy nagy vita kerekedett abból, hogy Vona Gábor Jobbik-elnök megsértette-e a nyugdíjasokat, vagy sem, illetve honnan lehet a Fidesznek listája a nyugdíjasokról a telefonos lejárató kampányhoz.A fő kérdés az az, honnan lehet egy politikai erő abban a helyzetben, hogy több százezer embert hív fel úgy, hogy nem biztos, hogy mindenkinek a hozzájárulásával szerezték meg az adatokat. "Arról lehetett hallani, hogy a 2014-es választásokon a méltányossági nyugdíjat kapott embereket megkeresték. (...) Van erről némi tapasztalás, szóvá is tették ezt néhányan, de ezek utólag nehezen bizonyítható dolgok voltak" - mondta Varga, aki szerint ez mint jelenség nagyon fontos. "Ha én ilyen morálisan kifogásolható módon jutok személyes adathoz, akkor a másikat nem vádolom meg azzal, amivel. (...) Korábban a baloldali érzelmű emberek kötődtek a nyugdíjasokhoz, de most úgy néz ki, a Fidesznek sikerült megnyernie őket".A korábbi állami vezető azt is kijelentette: a kormánypárt most minden eszközt megragad, hogy ki se engedje a nyugdíjasokat a szimpátiaköréből. "Ahelyett, hogy vitáznának a nyugdíjról, a reformról és a többiről, belemegy a magyar társadalom egy méltatlan és gyalázatos vitába. És ehhez sajnos gyakran felhasználnak egy elviekben független állami apparátust."A korrupciós ügyek kapcsán Varga arról beszélt, veszélyes tendencia, ha valaki vezetői vagy politikai befolyásával visszaélve államigazgatási ügyekbe szól bele. Ilyen ügyek is voltak régen, ám mostanában ismét gyakran tapasztalni, hogy politikusok "telefonhívásokkal kérnek törvényes vagy kevésbé törvényes" segítséget, ám ez sosem volt témája a magyar közéletnek.