Egymásnak estek a hollandok a magyar diplomáciai botrány miatt

Egymásnak estek a hollandok

Koenders Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentésére reagált, amely szerint a két ország között meghatározatlan időre abbamarad a nagyköveti szintű kapcsolattartás.A holland miniszter úgy vélekedett, nem tudja elképzelni, hogy Gajus Scheltema távozó holland nagykövet a diplomáciai feszültséget kiváltó interjúban az említett utalást "így értette volna". Az elhangzottak értelmezéséhez Koenders várja a magyarul megjelent interjú pontos holland nyelvű fordítását.Hozzáfűzte, a megjelent kijelentések nem tükrözik kormánya álláspontját.Koenders azt is értésre adta, hogy túlzó intézkedésnek tartja Szijjártó Péter döntését. Hozzátette, nem tudja, hogy bocsánatot fog-e kérni az eset miatt, de úgy vélekedett, nem szabad, hogy elhatalmasodjon a diplomáciai ellentét a két ország között.A miniszter ígéretet tett arra, hogy a következő napokban fel fogja hívni a Hollandiába akkreditált magyar nagykövetet, hogy formálisan is tudassa vele: a holland kormány elutasítja, hogy bármiféle kapcsolat fennállna a magyar kormány és az Iszlám Állam terrorszervezet között.Elmondta, Hollandia valóban aggódik bizonyos magyarországi fejlemények miatt, mint a civil szervezeteket érintő törvény, a külföldi egyetemeket érintő szabályozás, a jogállamiság kérdése és a menekültek kvóták szerinti elosztási rendszerének elutasítása.Mindezekkel kapcsolatban jogosan fogalmazhat meg kritikát a nagykövet - tette hozzá.Geert Wilders, a bevándorlásellenes holland Szabadságpárt (PVV) vezetője is reagált a nagyköveti interjúra: Twitter-üzenetében "idiótának" nevezte Gajus Scheltemát, és pártja nevében kérdéseket intézett a holland külügyminiszternek, amelyekben egyebek között arra kereste a választ, hogy Koenders ismeri-e a holland nagykövet "undorító" kijelentéseit.Azt kérdezte, egy távozó nagykövet milyen jogon fogalmaz meg kritikát a magyar kormánnyal szemben, amely olyan, a társadalmat destabilizáló problémák ellen lépett fel, mint a tömeges migráció és az iszlamizáció.A holland nagykövet vajon a holland kormány nevében beszélt-e, és Koenders undorítónak és elvetendőnek tartja-e, hogy a nagykövet egyenlőségjelet tett a magyar kormány fellépése és a terroristák közé, akik ártatlan embereket gázolnak halálra és robbantanak fel - írta Wilders.