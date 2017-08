Egymásnak ugrott a Telekom és az NMHH

Forrás: MTI

A Magyar Telekom ezt annak kapcsán közölte, hogy az NMHH jogtalan versenyelőnyszerzés és szabálytalan általános szerződési feltételek miatt összesen 75 millió forint bírságot szabott ki a cégre.A hatóság pénteki tájékoztatása szerint a Telekom jogszerűtlenül vezette be a Flip Otthon díjcsomagot, amelynek bevezetése után az NMHH két, hivatalból indított általános felügyeleti eljárás során is vizsgálódott.A nagykereskedelmi széles sávú piaci működést sértő magatartás miatt 50 millió, a jogsértő szerződési feltételek miatt pedig 25 millió forintra bírságolták a Magyar Telekomot.A Magyar Telekom közleményében hangsúlyozta: a Flip Otthon+ csomag értékesítése zavartalan, az ajánlat továbbra is elérhető az ügyfelek számára. A márka sikeres bevezetése és a Flip Otthon+ ajánlat iránti nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy vannak olyan ügyfelek, akik nem igénylik a személyes ügyfélkiszolgálást és a külön szolgáltatásokat, csak egy alapszolgáltatást szeretnének, de azt kedvező áron - közölték.Hangsúlyozták azt is, hogy a Flip Otthon+ csomag vizsgálata során együttműködnek a hatósággal. Egy új márka beindításakor természetes, hogy vannak hatósági vizsgálatok, eljárások, különösen, ha olyan újszerű, az ügyfelek által egyhangúlag pozitívan fogadott piaci ajánlatról van szó, mint a Flip ajánlata - olvasható a Magyar Telekom közleményében.